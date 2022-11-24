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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:50

За похищение иномарки череповчанин получил условный срок

Он увез приглянувшийся автомобиль соседки на платную стоянку
Иван Чухнин

В Череповце вынесен приговор: 53-летний житель города металлургов присвоил старую, но на ходу престижную иномарку. Мужчина из окна дома по улице Октябрьской в течение трех лет любовался Ауди ТТ 2001 года выпуска. Машина ни разу никуда не отъезжала и в июле 2022 года мужчина вызвал эвакуатор и перевез автомобиль на платную автостоянку. Но внезапно нашелся хозяин. Она заявила в полицию, оценив раритет в 490 875 рублей. Как пояснил мужчина суду, он хотел приобрести этот автомобиль, в зимнее время счищал снег, подкачивал колеса, оставлял под дворником записку собственнику, чтобы связаться, но собственника так и не нашел. Но потерпевшая рассказала, что около шести месяцев назад она припарковала свой автомобиль напротив одного из подъездов своего дома. В течение шести месяцев она постоянно его осматривала, никаких записок на автомобиле не находила. А в июле 2022 года уехала на дачу. Вернувшись на следующий день в город, обнаружила, что ее автомашина во дворе отсутствует. Череповецкий городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Автомобиль «Ауди ТТ» возвращен законному владельцу.