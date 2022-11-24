Часть русла реки Вологды очистят

Замгубернатора области Антон Стрижов рассказал, что займутся очисткой реки Вологды, проходить она будет в три этапа. На первом этапе очистке подлежит русло реки протяженностью 2181 метр - от впадения правового притока Вологды Шограш до улицы Баранковской. Засорения и загрязнения ликвидируют также в устье реки Шограш и еще одного правого притока - Дылевки.

Работы финансируются из федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». К концу 2024 года планируется удалить донные отложения, вырубить деревья и кустарники, произрастающие в русле.

Сейчас подрядчиком уже подготовлена территория для постоянного складирования поднятых со дна материалов, вырублены кустарники у прудов-отстойников, расчищена площадка для выгрузки донных отложений с барж на берегу. Кроме того, будет выполнена уборка береговой полосы реки Вологды от природного мусора и антропогенных отходов, что позволит улучшить экологическое состояние водного объекта, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.