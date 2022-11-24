Вологжанам, участникам и ветеранам боевых действий, будут выделять бесплатно земельные участки

Вологодские депутаты поддержали проект федерального закона, который позволит выделять земельные участки ветеранам и инвалидам боевых действий. Участки будут бесплатно передаваться в безвозмездное пользование с последующей передачей в собственность.

«На выделенном участке льготники могут построить дом и улучшить, таким образом, жилищные условия. Мера распространяется на всех участников боевых действий, в том числе тех, кто защищает наши рубежи и находится в зоне проведения специальной военной операции. Очень важно поддержать наших ребят сейчас», – прокомментировал решение парламентариев председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Статусом ветеранов боевых действий наделены военнослужащие и гражданские лица, принимающие участие в специальной военной операции. К ним приравнены и добровольцы, находящихся в зоне СВО.