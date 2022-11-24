Фильм о музеях Череповца покажут по телеканалу "Культура"

На телеканале "Культура" пройдет премьера документального фильма «Баллада о Череповце». Эфир состоится 24 ноября в 13:20 на канале «Россия. Культура». Повтор состоится ночью – 25 ноября в 2:30.

Съемки программы прошли в сентябре. Авторы фильма – режиссер Мария Волчанская и оператор Иван Алферов. В фильм вошли съемки в Доме И. А. Милютина, усадьбы Гальских, Историко-краеведческого музея и Мемориального дома-музея Верещагиных.

Фильм «Баллада о Череповце» вошел в шорт-лист конкурсной программы XIII Международного фестиваля туристических фильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» (номинация «Фрески Севера»), который пройдет в Вологде с 30 ноября по 4 декабря, сообщает Череповецкое музейное объединение.