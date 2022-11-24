Вологодская продукция вошла в число "100 лучших товаров России"

Вологодская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного Федерального округа по количеству товаров и услуг, которые вышли на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 2022 года.

25-й этап конкурса стартовал в феврале этого года при поддержке Минпромторга России, Росстандарта и региональных органов управления. Награждение региональных победителей состоялось накануне в Вологде.

Дипломами лауреатов и дипломантов конкурса отмечено 14 предприятий Вологодской области. Статус «Новинка» присвоено четырем наименованиям конкурсной продукции. Почетным знаком «Отличник качества» награждены 15 работников организаций области, три руководителя предприятий–участников конкурса награждены почетным знаком «За достижения в области качества».

В этом году три вида продукции – хлеб дарницкий, пломбир в вафельном стаканчике и пломбир с вареным сгущенным молоком - предприятий Вологодской области вошли в «Золотую" сотню. Хлеб дарницкий по итогам 2022 года претендует на получение высшей награды конкурса «Вкус качества», сообщает пресс-служба Правительства области.