В Череповце на улице Мира начала работать новая полоса для движения транспорта

В Череповце открылась новая полоса на улице Мира. Речь идет об участке, который начинается после перекрестка пр. Победы и улиц Маяковского и Комарова. Временная полоса для разгона транспорта будет работать до перекрестка с Ломоносова, сообщает мэрия города.

Движение на участке будет организовано так: с проспекта Победы автомобили поедут прямо по двум полосам улицы Мира. У трамвайной остановки автомобилистам придется перестроится в одну полосу, а потом - движение снова пойдет по двум.

Временная схема движения на улице Мира будет действовать до весны. После таяния снега разметку перед перекрестком с улицей Ломоносова обещают изменить для увеличения пропускной способности. Когда появится постоянная дополнительная полоса, перестроение на трамвайных путях будет исключено.