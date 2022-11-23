В Вологодской области бюджет принят в первом чтении

Бюджет Вологодской области прошел первое чтение в Законодательном собрании. Рассматривается бюджет на 2023-й и следующие два года.

К первому чтению доходная часть бюджета составила 106 миллиардов рублей, расходная — 125,9 миллиарда. Дефицит в 19,9 миллиарда обеспечен остатками с 2022 года.

Правда, пока не полностью учтены средства, которые поступят из федерального бюджета - это 5,7 миллиарда на 2023 год и 17,3 миллиарда на три года. Это целевые деньги на строительство жилья, реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, льготные лекарства, на создание комфортной среды, ликвидацию свалок, развитие сельских территорий и на дорожное хозяйство.