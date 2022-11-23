В Череповце замерили среднюю скорость движения автотранспорта

В Череповце замерили среднюю скорость автомобилей. Она составляет 27 км/час. То есть авто стоят на светофорах, тормозят перед лежачими полицейскими, пропускают пешеходов.

Чтобы увеличить скорость приобретена умная транспортная система за 400 млн рублей. По словам директора Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий (ЦМИРиТ) Андрея Лужинского она помогает грамотно управлять светофорами. Она поможет добавить еще 10% к средней скорости движения.

Любопытно, что есть еще один момент. Система может сделать город непривлекательным для машин. Тогда общественный транспорт станет еще привлекательнее.

На данный момент в Череповце 105 светофоров, 80 из них оборудованы контроллерами для удаленного управления. Остальные светофоры подключат в следующем году, сообщает портал Город Че.