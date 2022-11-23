В вологодском поселке Шексна в райбольнице появится томограф

В Шексне, в райбольнице, будет свой томограф. Не каждая райбольница на Вологодчине может похвастаться таким оборудованием. Оборудование приобретено в рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Это 32-срезовый компьютерный томограф, он будет использован для диагностики тяжелых травм, инсультов, онкологических заболеваний.

Аппарат уже прошел таможню. Поставка в Шекснинскую ЦРБ ожидается до конца месяца, затем последует настройка техники. Пациенты и врачи оценят технику уже в конце года. Современный аппарат позволит получать высококачественные изображения участков тела для самых разных диагностических задач.

"Компьютерный томограф в Шекснинском районе появится впервые. В настоящее время врачи выдают направления пациентам по квотам на компьютерную томографию в областные больницы и в некоторые частные медицинские центры, которые работают в системе ОМС. По квоте исследования проводятся бесплатно", - сообщает пресс-служба правительства области.

С появлением томографа обследования по показаниям будут проводить на месте, затрачивать время и средства на дорогу пациентам не придется.