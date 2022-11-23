Новая школа на 1500 мест появится в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году

Компания не только полностью оснастит классы мебелью и техникой, но и разработает дизайн-проект здания и внутренних помещений.

Дизайн-проект будет предусматривать комфортные зоны рекреации, помещения для чтения, коворкинга и активного отдыха, а также продуманную навигацию для удобства перемещения учеников и сотрудников по зданию. При разработке проектов компания использует не только лучшие российские практики в создании современных учреждений, но и опыт других стран, регулярно принимая участие в международных выставках.

Отметим, что сейчас ООО «Национальные проекты» занимается комплексным оснащением планетария и актового зала в одной из школ этого региона. А за пять лет своей работы компания реализовала более 70 проектов в сфере образования, культуры и спорта по всей стране в рамках программы «Национальные проекты России». Новая школа также будет реализована по программе «Образование».

Напомним, что национальный проект «Образование» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 года. Он предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену и направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно целям этого нацпроекта, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.

Реклама. Рекламодатель ООО «Национальные проекты». https://nazpro.pro/

LjN8Jw3Rm