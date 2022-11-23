Вологде выделены деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Вологда закупит контейнеры для раздельного сбора мусора - примерно 850 штук. Городу была доведена субсидия из регионального бюджета - свыше 15 миллионов рублей. Изменения в городской бюджет были внесены на сегодняшней сессии Вологодской городской Думы. «Экологическая повестка сейчас актуальна, и мы надеемся, что практика раздельного сбора мусора будет востребована среди вологжан», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников. Также на сегодняшней сессии было принято решение о предоставлении льготы региональному оператору по арендной плате – в счет этих средств планируется закупить еще 400 контейнеров.