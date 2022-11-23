Реставрация Дома купца Назарова в Вологде затягивается собственником

Мэр Вологды обеспокоился реставрацией Дома купца Назарова. Деревянное здание 1906 года постройки по адресу Чернышевского, 2 должны были восстановить еще несколько лет назад. Но что-то пошло не так.

Сергей Воропанов высказался о возникшей проблеме во время традиционного прямого эфира в соцсети:

"Департамент имущественных отношений у нас контролирует ход выполнения работ по срокам. Собственник должен был... Нет, не так... Договаривались мы устно, что еще к 2020 году, наверное, к Дню города 2020 года или даже 2019 года, этот объект он восстановит, но что-то пошло не так, как говорится. Мы подали в суд, пытались расторгнуть договор. Суд пока оставил наши договорные отношения в силе. Если я не ошибаюсь, по договору до середины 2023 года он должен восстановить этот дом. Поэтому наблюдаем, смотрим, ускорить каким-то образом не представляется возможным, потому что сейчас, все, что зависит по срокам производства работ, все это в руках собственника. Мы можем только констатировать факт невыполнения договорных обязательств и обращаться в суд. Что там будет, пока не могу сказать. Давайте, дождемся, когда будет восстановлен дом".

Объект культурного наследия регионального значения Дом купца Назарова был продан городской администрацией с аукциона в 2018 году за 1 рубль, а прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м – за 400 тысяч рублей. Новый владелец обязан отреставрировать здание с учетом рекомендаций органов охраны памятников. Однако под видом реставрации новый собственник просто снес остатки дома-памятника, начав возводить нечто из оцилиндрованного бруса. Сие действо вызвало культурный шок у градозащитников.

В 2020 году председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елена Кукушкина сообщила, что «это пример того, как собственник оказался не готов к тому, с чем он столкнется».