Москвич выследил и сжег в Череповце машину, подрезавшую его на трассе

В Череповце на 5 лет осудили 31-летнего жителя Москвы за поджог автомобиля. Уголовное дело было возбуждено еще в августе 2019 года.

В городе металлургов сгорел автомобиль «Рендж Ровер». На месте происшествия была найдена пластиковая бутылка со следами горючей жидкости. Сумма ущерба составила более 1,7 млн. рублей.

Подозреваемыми оказались мужчины на тёмном внедорожнике. Один из них был сотрудником Росгвардии. На допросе он сознался, что был пособником зачинщика преступления. "Главаря" правоохранители разыскали в Воронежской области и доставили в Череповец. На суде мужчина признался, что сгоревшая машина ранее подрезала его на трассе, он затаил обиду и выследил водителя. Вылил бензин на капот «Рендж Ровера» и поджёг его зажигалкой.

Однако и после своей мелкой мести он не жил законопослушной жизнью. 29 марта 2022 года Перовским районным судом г. Москвы мужчина был осужден за три преступления по статье "Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг" с применением ч.3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Учитывая обстоятельства, череповецкий суд назначил ему окончательное наказание в виде 5 лет колонии общего режима. В пользу владелицы сгоревшего авто с него взыскали 1 707 000 рублей.