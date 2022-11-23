Певица МакSим отменила концерт в Вологде из-за болезни

Фото: vk.com/maksim_public

Гастроли всеми любимой певицы МакSим на Вологодчине не задались. Концерт, который должен был состоятся 22 ноября в Вологде, отменили. "К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - объяснили менеджеры звезды.

20 ноября во Дворце металлургов в Череповце МакSим удалось выступить, однако после представления пришлось вызывать пожарных. Закоротило потолочный светильник. К счастью, пожар оказался незначительным.

В начале ноября исполнительница из-за проблем со здоровьем перенесла выступление в Нижнем Новгороде. Напомним, прошлый год был тяжелым для певицы: она заразилась COVID-19 и боролась с коронавирусной инфекцией в искусственной коме в реанимации.