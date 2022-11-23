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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:41

На Вологодчине уровень заболеваемости простудой поднялся выше эпидемического порога

В регионе за минувшую неделю зафиксировали десятки тысяч заболевших
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области показатель заболеваемости поднялся выше эпидемического порога на 5,5%. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 10,8 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

По оценке специалистов заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей поднялась на 5,7%. Школьники болеют чаще - дети 7-14 лет и старше 15 лет по показателям заболеваемости превысили эпидемический порог на 15,7% и 63,4%. А вот у дошкольников эпидемии простуды нет.

Больше всего заболевших в областном центре и Череповце, а также в Бабушкинском районе.