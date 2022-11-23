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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 9:09

В Вологде автобус первого маршрута вылетел на тротуар

ЧП произошло на Горбатом мосту
Иван Чухнин
Как автобус оказался на тротуаре выясняет ГИБДД.

Как автобус оказался на тротуаре выясняет ГИБДД.

В Вологде автобус первого маршрута вылетел на тротуар. ЧП случилось при съезде с Горбатого моста в сторону Бывалово. Несмотря на горевший зеленый автомобили на спуске замешкались. А водитель автобуса, понимая, что не успеет затормозить, выехал на пустой тротуар. Есть версия, что у автобуса отказали тормоза.

"На дороге мыло. Спуск. Автобус тяжёлый.Резина оставляет желать лучшего у них Вот итог. Все проще чем кажется..."

По всей видимости, люди не пострадали. ЧП запечатлели камеры наблюдения.Оно поизошло утром 23 ноября.