На реке Кубене спасли лебедя, вмерзшего в лед

Фото: газета "Северная новь"

В Усть-Кубенском районе удалось спасти жизнь белому лебедю. 20 ноября местные жители сообщили в единую диспетчерскую службу о птице в беде. Лебедь находился в смертельной опасности - вмерз в лед реки Кубены. Подробности рассказала районная газета «Северная новь».

Специалисты аварийно-спасательной службы отправились на помощь птице на специальном судне на воздушной подушке. Лебедя вызволили из ледового плена и отвезли в местный экзопарк «Высоковский». Сейчас птица чувствует себя хорошо.

Местные журналисты сообщили, что лебедь был не один. Пару птиц заметили осенью на Белавинском озере. К середине ноября один лебедь пропал, а второй прятался в кустах.

Чтобы птицу не съела лиса, ее поймали и оставили на зимовку у местного жителя.