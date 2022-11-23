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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:27

В Череповце объявления убирают с остановок четыре раза в сутки

Об этом сообщил мэр города
Иван Чухнин

В Череповце начался новый этап борьбы с рекламой на остановках. Рекламу с павильонов теперь методично убирают - четыре раза в сутки.

«С раннего утра специальные бригады и сотрудники управ проверяют наличие объявлений и оперативно их убирают. Такой метод доказал свою эффективность в столичных городах. Нет смысла клеить объявления, если их не увидят потенциальные клиенты», – рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Кроме того, год практикуется и система автодозвона на номера, указанные в листовках. Каждые десять минут им звонит робот и сообщает о недопустимости расклеивания объявлений в неположенных местах. Информатор надоедает до тех пор, пока сообщение не будет прослушано до конца. В «черный список» автодозвон внести нельзя.