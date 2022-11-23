Вор-рецидивист в Вологде угрожал убить детей 2 и 6 лет

Мужчина 37 лет угрожал детям. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 и ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза убийством и применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, днем 20 ноября в Вологде мужчина напился и заявил супруге, что убьет детей. Опасаясь расправы над дочерями 2 и 6 лет, находившимися в квартире, женщина вызвала полицию. Увидев в квартире полицейских, мужчина стал угрожать ножом жене, а затем одному из сотрудников. В итоге подозреваемый был задержан. Известно, что ранее он неоднократно судим за преступления против собственности. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК.