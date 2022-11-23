Череповчане проиграли московскому "Динамо" за 36 секунд до финальной сирены

«Северсталь» проиграла московскому «Динамо» на последней минуте встречи 22 ноября в Череповце. Решающий гол в матче регулярного чемпионата КХЛ был пропущен в самом финале игры.

В начале матча два броска противников по воротам Дмитрия Шугаева привели к счету 0:2 в пользу «Динамо». Но до первого перерыва удалось отыграть один гол. Следующий гол был забит в начале третьего периода - удар Михаила Тиханова увенчался успехом. Однако «динамовцы» ответили голом за 36 секунд до конца основного времени.

Матч против «Динамо» стал первым из четырех встреч для «Северстали» в этой домашней серии. Уже 23 ноября череповчане сыграют с «Витязем» из Подольска.