Вологодские следователи прокомментировали гибель мужчины после ресторана

Представитель СУСК по Вологодской области прокомментировал смерть сотрудника УФСИН из Архангельской области. Как сообщалось, в Вологде в ресторане на улице Ленинградской возник конфликт с охраной. На помощь ей приехала подмога. В итоге мужчина был убит.

"Продолжается расследование уголовного дела о причинении смертельной травмы посетителю ресторана

Региональным управлением Следственного комитета Российской Федерации проводится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в связи с обнаружением тела мужчины.

По версии следствия, в ночь на 19.11.2022 на ул. Ленинградской г. Вологды 44-летнему жителю Архангельской области, отдыхавшему до этого в ресторане со своим знакомым, причинены телесные повреждения, в том числе с применением травматического оружия. Об обнаружении тела пострадавшего в указанном месте в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. По подозрению в совершении деяния задержано несколько лиц, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается..."