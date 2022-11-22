В Череповце уберут призрака физкультурного центра с бассейном

Мэр Вадим Германов рассказал об участи участка на пересечении улиц Сазонова и Городецкой. Когда -то предприниматель тут собирался построить физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Но появился котлован с водой и на этом дело закончилось.

Отныне заброшенный и небезопасный для людей участок город вернул в свою собственность. Тут появится сквер и парковка - рядом находится школа и детский сад.

"Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, после чего станут понятны затраты на избавление нашего города от призрака несостоявшегося физкультурного центра с бассейном", - пишет мэр Череповца Вадим Германов.