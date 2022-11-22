В Вологодской области прошел областной гражданский форум

На Вологодчине прошел областной гражданский форум. Вологда готова принять гостей и экспертов всероссийского гражданского форума в следующем году. Заявка Вологодской области на проведение форума «Сообщество» в Северо-Западном федеральном округе прошла отбор в Общественной палате Российской Федерации. Масштабное мероприятие, которое объединит несколько регионов страны, состоится в Вологде в следующем году.

«В этом году по итогам общероссийского рейтинга «Регион НКО» наш регион вошел в тройку лидеров, заняв третье место среди всех субъектов Российской Федерации. И мы готовы делиться опытом реализации крупных проектов, таких как «Народная программа», «Градсоветы: Общее дело!» и «Народный бюджет», – прокомментировал губернатор.

Несмотря на непростую ситуацию, в этом году на Вологодчине сохранен объем поддержки социально ориентированных НКО в размере 30 миллионов рублей, еще столько же составило федеральное софинансирование из Фонда президентских грантов. Эти средства направили на реализацию 148 проектов.

Кстати, в этом году поддержку Фонда президентских грантов получили 80 проектов вологжан на сумму свыше 112 миллионов рублей.