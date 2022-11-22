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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 11:48

В Вологде на улице Ленинграской вспыхнул автомобиль

Инцидент попал на камеры наблюдения
Иван Чухнин

Машина вспыхнула прямо перед камерой видеонаблюдения в Вологде. Она подъехала к пересечению улиц Петина и Ленинградская 21 ноября около пяти часов вечера. И внезапно из моторного отсека пошел дым. На ролике Baza.net видно, как мужчина выскочил из авто, пытался потушить огонь, но самостоятельно не смог справиться. . Остальные автомобили благополучно объехали место ЧП.

Вскоре к месту ЧП примчалась скорая помощь и полиция. Стражи порядка помогли справиться с возгоранием. Происшествие обошлось без жертв