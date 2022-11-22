Восемь вологодских росгвардейцев, участников СВО, получили государственные награды

Фото: пресс-служба губернатора.

В Вологодской области государственными наградами награждены участники спецоперации. Об этом рассказал глава региона Олег Кувшинников. Орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медалями "За отвагу" и медалями Суворова награждены восемь земляков.

Росгвардейцы получили награды согласно поручению президента РФ Владимира Путина из рук губернатора. Так высоко было отмечено мужество и героизм вологжан, проявленное в ходе выполнения боевых задач.

"Благодарю земляков, которые с честью и доблестью выполняют свой служебный воинский долг. Недавно я сам побывал в зоне проведения специальной военной операции и не понаслышке знаю, какое мужество и героизм необходимо проявлять, защищая интересы нашей страны", - отметил губернатор.

Добавим, что награды вместе с губернатором вручал врио начальника регионального управления Росгвардии Евгений Иванов.