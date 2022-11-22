Лед на реке Вологде все еще недостаточно толст для выхода на него людей

В Вологде действует запрет выхода на лед. Нарушителям грозит штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города, толщина льда на реке Вологде составляет 4-5 сантиметров. Этого недостаточно, чтобы выходить на лед.

"Для того чтобы лед мог выдержать человека, его толщина должна составлять семь и более сантиметров. В связи с этим на территории города всё еще действует запрет выхода на лед. Патрулирование водоемов ежедневно проводит аварийно-спасательная служба. Специалисты выезжают на места по обращениям граждан, особенно если вблизи реки находятся дети. За нарушение правил поведения на льду предусмотрена административная ответственность", - рассказали в ЕДДС.

Как сообщает сайт Newsvo, наиболее опасными местами на сегодняшний день являются участки реки в районе Красного моста, Речного порта и улицы Карла Маркса, 127, где есть участки открытой воды. Также река не замерзла у Кремлевского парка.

Пруды в Парке Ветеранов, Кремлевском саду, Фрязиновском парке, Ананьино, Прилуках замерзли, но лед еще непрочный. Везде установлены предупреждающие аншлаги.