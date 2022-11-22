В Череповце замечен резкий рост случаев ОРВИ среди школьников

Официальный портал Череповца cherinfo.ru сообщает, что в городе с 14 по 20 ноября существенно выросло число детей, заразившихся ОРВИ. Так, из 4 696 жителей города, обратившихся за помощью в медучреждения города, 3 168 – дети и подростки до 17 лет.

Как сообщает заместитель начальника городского отдела Роспотребнадзора Анастасии Тищенко, уровень заболеваемости в Череповце в настоящее время выше, чем в других населенных пунктах области. Особенно заболеваемость рванула у школьников: показатель вырос на 28%. Среди дошкольников рост заболеваемости за неделю составил 4,5%,

У семи детей - пневмония, у 13 – коронавирус. При этом случаев гриппа ни у детей, ни у взрослых в городе пока нет. Всего в Вологодской области такой диагноз ставился у 12 пациентов.