Из Череповца пошел очередной гуманитарный груз для мобилизованных земляков

Очередная партия снаряжения и гумпомощи отправилась на границу с Украиной из Череповца. Это два грузовика полезного груза: 100 портативных печек, дизель-генераторы, а также инструменты, фонари, теплая одежда, медикаменты, продукты и сухпайки. О помощи мобилизованным землякам сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Такой конвой - уже пятый.

«Накануне Губернатор области Олег Кувшинников рассказал, что семьи вологжан – участников СВО будут освобождены от платы за детский сад. Затраты муниципалитетам будет компенсировать областной бюджет. Напомним, в Череповце дети мобилизованных горожан бесплатно посещают дошкольные учреждения с 1 октября. Также для школьников из таких семей организованы бесплатные обеды, бесплатное посещение муниципальных кружков и секций и бесплатный проезд в общественном транспорте», – пишет на своей странице в соцсети ВКонтакте Вадим Германов.