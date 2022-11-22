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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:54

С 1 декабря ограничит движение по мосту через Шограш в створе улицы Конева

Там снова начнется ремонт
Иван Чухнин

С 1 декабря начнется ремонт левого моста через реку Шограш в Вологде. Об этом сообщил Мэр города Вологды Сергей Воропанов. Мост через реку Шограш уже ремонтировался. 1 декабря он возобновится - закроют на ремонт левый мост через реку Шограш в створе ул. Конева. Автомобилисты смогут проезжать только по отремонтированной правой стороне. Автомобилистов просят спланировать варианты объезда. У моста заменят балки пролетного строения, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, а также заменят электроосвещение, установят барьерные ограждения и обустроят новые инженерные сети под пролетными строениями. По контракту работы завершат к октябрю 2023 года. На капремонт мостового сооружения потратят почти 132 млн рублей.