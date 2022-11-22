В Череповце умерла девочка с больным горлом и низкой сатурацией

В Череповце в больнице умерла девочка-ребенок. Причины смерти выясняются.

О трагедии сообщает сайт «35Медиа». Со слов матери, во вторник у девочки поднялась небольшая температура. В среду – уже 40,5. "Вызвали днём врача. Пошла мелкая сыпь, в горле пузыри. Доктор назначил лечение. В четверг к вечеру температура опять поднялась до 40,5. Вызвали скорую. Сатурацию не проверяли. Сделали укол от температуры. В пятницу утром дочка начала задыхаться, заболел бок. Снова вызвали скорую, измеряли сатурацию, она оказалась очень низкой. Увезли в больницу", — рассказала журналистам мама девочки.

В департаменте здравоохранения Вологодской области подтвердили информацию о гибели ребёнка.

«Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти девочку так и не удалось. Сейчас выясняются причины произошедшего», — прокомментировала пресс-секретарь департамента Анна Чхетиани.