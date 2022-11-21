В Вологодской области ЧОПы работают с нарушениями контрактов

Внезапно выявилось, что ЧОПы работают с нарушениями. В Вологодской торгово-промышленной палате прошел круглый стол «Повышение уровня безопасности на объектах бюджетной сферы и оптимизация бюджетов Вологодской области на эти цели в 2023 году». Основной темой встречи стала безопасность образовательных учреждений бюджетной сферы Вологодской области.

Глава ВТПП Галина Телегина заявила: «Мы собрались, чтобы обсудить вопросы, которые касаются в первую очередь безопасности в образовательных учреждениях нашей области. При проведении проверок экспертами Союза Вологодская ТПП были выявлены нарушения исполнения контрактов. Поэтому мы и инициировали рабочую встречу, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и предложить новые подходы с учетом лучших практик».

«Первая задача – повысить качество охраны объектов социальной инфраструктуры, не только образования. Вторая – заставить бизнес вести себя более ответственно при исполнении государственных контрактов, вывести из тени охранные предприятия, работающие с применением «серых» зарплат. Это очень актуально, учитывая объем финансирования, выделяемый на охрану социальных объектов правительством Вологодской области», - пояснил Gorodche.ru руководитель Вологодской региональной организации ассоциации охранных агентств Константин Закутаев.

По результатам встречи будет направлено обращение заместителю губернатора Вологодской области Ларисе Каманиной. Фактически это предложения для регулирования рынка охранных услуг Вологодской области. В частности, рекомендуется выбирать процедуру конкурса, а не аукциона. Предлагается обязать заказчика включать в конкурсную документацию о закупке охранных услуг для образовательных учреждений обязательных требований о предоставлении «Профессионального стандарта охранника образовательных учреждений....». Еще одно требование - ежемесячные отчеты по специальной форме. Это позволит контролировать наличие официального трудоустройства сотрудников охраны и уровень их профессиональной подготовки.

Среди предложений - регулярно проводить экспертизы качества оказываемых охранных услуг на объектах повышенного риска, сообщает портал Город Че.