Более ста тысяч вологжан получают зарплату до 20 тысяч рублей

Интересную аналитику доходов вологжан обнародовало РИА «Рейтинг». По мнению специалистов, зарплату менее 20 тысяч рублей в месяц получают 15,5% жителей Вологодской области. А больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 4,9% вологжан. То сеть подавляющее большинство, 79,6 процентов получают от 20 до 100 тысяч рублей в месяц. Самые распространенные зарплаты - 25–54 тысяч рублей в месяц.

Кстати, получается, что зарплату менее 20 тысяч рублей получают около 108 000 человек.

В рейтинге неравенства зарплат Вологодская область заняла 31-е место.

Расчеты были произведены на основе данных официальной статистики по средним зарплатам в регионах за год (с сентября 2021 по август 2022 года). Специалисты брали суммы после вычета налога.