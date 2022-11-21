Череповец стал городом с населением до 500 тысяч человек, где лучше всех организован общественный транспорт

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что город стал лучшим в России в рейтинге качества общественного транспорта среди городов с населением до 500 тысяч человек, а также занял 12 место в общем списке. При этом все 11 городов, которые получили больше баллов, чем Череповец — это областные центры, преимущественно города-миллионники. Кстати, это рывок: год назад город металлургов в этом рейтинге занимал 37 место.

«За год Череповец поднялся на 25 пунктов. Такой рывок в качестве общественного транспорта стал возможен благодаря большой программе развития и программе обновления подвижного состава в рамках национальных проектов.

Доля низкопольных автобусов в городе превысила 75 %, а трамваев - 61 %. Процент соблюдения расписания автобусами перешагнул 90%, в то время как еще несколько лет назад эта цифра еле дотягивала до 60%.

За минувший год автобусы среднего класса, проще говоря, «ПАЗики» полностью исчезли с маршрутов № 1 и 118. На маршруте № 4 половина автобусов — большие. Единственный «заповедник» «ПАЗов» - маршрут № 3, но и на них найдется управа», - рассказал градоначальник.

По словам Германова, это делается для того, чтобы череповчанам было комфортно ехать в любое время суток. Улучшению качества общественного транспорта также поспособствовала установки павильонов на остановках и табло с прогнозом прибытия и отслеживанием коэффициента заполняемости салонов.

Рейтинг был составлен компанией SIMETRA – центром компетенций в области транспортного планирования.