Дети мобилизованных вологжан освобождены от платы за детский сад

В Вологодской области принято решение на заседании правительства: отменить плату за посещение дошкольных учреждений детей жителей области, мобилизованных для прохождения службы в зоне СВО. С этим предложением к Олегу Кувшинникову обратился специальный представитель губернатора СВО Александр Ершов. Глава региона одобрил инициативу. «Продолжаем помогать семьям наших защитников", = прокомментировал глава региона. От родительской платы за детский сад освободят семьи тех, кто призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ и принимает участие в СВО; тех, кто проходит военную службу по контракту и принимает участие в СВО; тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и принимает участие в СВО. Напомним, в Департаменте соцзащиты завершено оформление социальных паспортов на семьи военнослужащих. Это позволит оперативно решать вопросы помощи. Кроме того, за каждой семьей закрепляется соцработник.