В Вологде начали работу два первых заместителя губернатора

В Вологодской области начали работу Два первых заместителя губернатора. Эдуарду Зайнаку и Дмитрию Горбачеву были вручены удостоверения первых заместителей. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Социальный блок будет координировать Эдуард Зайнак. «В его ведение войдут вопросы реализации ключевых программ развития региона в сфере образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры, туризма, а также вопросы безопасности, правопорядка, мобилизационной деятельности», — пояснил Олег Кувшинников.

Также Эдуард Зайнак возьмет на себя взаимодействие с федеральными структурами по направлениям безопасности, проекты социальной сферы, которые реализуются в рамках национальных проектов.

Куратором экономического блока назначен Дмитрий Горбачев. «В его обязанности будет входить стратегическое планирование социально-экономического развития области. Также он будет курировать сферы строительства и ЖКХ, трудовых отношений и информатизации, сельского хозяйства и продовольственных ресурсов», — пояснил Олег Кувшинников.