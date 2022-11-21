В Вологодской области судили главного врача одной из райбольниц

Главврача Грязовецкой ЦРБ признали виновным. Суд счел, что 45-летний главврач получил взятки. Как сообщает пресс-служба судов, в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО «Антарес», действуя в интересах представляемого ей юридического лица, передала 345 тыс. рублей в качестве вознаграждения за заключение и последующее исполнение четырёх госконтрактов на поставку медицинских изделий на общую сумму более девяти миллионов рублей в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения».

В итоге фирма получила штраф в один миллион рублей, а обвиняемому суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с аналогичным испытательным сроком и штраф в размере суммы взятки — 345 тысяч рублей.

Также сохранен арест, наложенный на денежные средства осужденного, в части исполнения наказания в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.