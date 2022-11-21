В Грязовце пропала 51-летняя женщина, одетая в черное

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В Вологодской области бесследно исчезла 51-летняя женщина в черном.

Она была одета в плащ и вязаную шапку. Информацию распространяет ПСО «Лиза Алерт».

Женщина пропала в Грязовце. Исчезла 51-летняя местная жительница - Адаховская Людмила Федоровна. Женщина ушла из дома 15 ноября, с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы разыскиваемой: худощавая, рост около 160 см, седые волосы, черные глаза.

Была одета: черный плащ, черные сапоги, варежки, вязанная шапка. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или по телефону 112.