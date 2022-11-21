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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 12:13

Водитель в Вологде сбил светофор и разбил дорогую иномарку

ДТП произошло на улице Прокатова
Иван Чухнин

В Вологде иномарка снесла светофор на улице Прокатова. На перекрестке улиц Прокатова и Горького BMW X6 врезалась в светофорный объект. ДТП случилось днем - около половины четвертого. Судя по видео Baza.net, внедорожник сначала притормозил, но потом резко газанул и перескочил через поребрик. К счастью, ожидающие зеленого сигнала люди успели отскочить, никто их них не пострадал. По данным ГИБДД, за рулем иномарки был 32-летний мужчина. Он в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.

Похоже, водитель мог перепутать педали. Официальная причина ДТП не называется.