Водитель в Вологде сбил светофор и разбил дорогую иномарку

В Вологде иномарка снесла светофор на улице Прокатова. На перекрестке улиц Прокатова и Горького BMW X6 врезалась в светофорный объект. ДТП случилось днем - около половины четвертого. Судя по видео Baza.net, внедорожник сначала притормозил, но потом резко газанул и перескочил через поребрик. К счастью, ожидающие зеленого сигнала люди успели отскочить, никто их них не пострадал. По данным ГИБДД, за рулем иномарки был 32-летний мужчина. Он в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.

Похоже, водитель мог перепутать педали. Официальная причина ДТП не называется.