В Вологодской области автомобилист врезался в автобус и погиб

В Шекснинском районе водитель Хендай протаранил автобус ПАЗ и погиб. Как сообщают очевидцы, иномарка мчалась, уходя от погони.

ДТП произошло накануне около половины шестого вечера на трассе Вологда-Тихвин. ПАЗ остановился перед поворотом на деревню Нифантово, намереваясь повернуть налево. Именно в этот момент в него врезался легковой автомобиль. 31-летний водитель иномарки Хендай погиб на месте аварии. Водитель автобуса за медицинской помощью не обращался. В момент столкновения ПАЗ был пустой. Обстоятельства происшествия выясняются.