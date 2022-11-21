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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:59

В Череповце начали строить школу и детский сад

Их возведут в сжатые строки
Иван Чухнин

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что начали строить школу и детский сад: подрядчик приступил к работам в 106 микрорайоне и на ул. Сазонова в Зашекснинском районе.

При этом детсад закончат строить к концу 2023 года, а новая школа откроется в сентябре 2024 года.

Добавим, что новую школу строят благодаря нацпроекту «Образование», а жизненно необходимый жителям молодого района садик – на деньги бюджетного инфраструктурного кредита.

«Школа и детский сад в шаговой доступности — один из главных факторов выбора жилья на вторичном рынке. Особенно в Зашекснинском районе», - рассказал Вадим Германов о важности строек.

Также сейчас в городе планируют строить еще два детских сада – в 103 и 108 микрорайонах.