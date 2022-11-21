В Белозерске прошла конференция, посвященная основателю монастыря на острове Огненный

В Белозерске состоялась Межрегиональная конференция «XI Кирилло-Новоезерские чтения», организованная Белозерским областным краеведческим музеем и Белозерской межпоселенческой библиотекой.

Чтения названы Кирилло-Новоезерскими в честь святого преподобного Кирилла Новоезерского. В 1517 году он основал мужской монастырь, в настоящее время на его территории - на острове Огненном - располагается исправительная колония для пожизненно заключенных.

На конференции обсуждались доклады по истории Русского Севера, в том числе Белозерской земли. Были представлены материалы 38 исследователей из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, Перми, Череповца, Кириллова, Липина Бора.

В своих докладах участники научного форума затронули вопросы сохранения памяти о православном наследии и историческом прошлом края, литературном краеведении, экологии, педагогической мысли. 12 докладов представлены для заочного участия, часть была сделана в формате видео.

По итогам проведения Межрегиональной конференции «XI Кирилло-Новоезерские чтения» Белозерский областной краеведческий музей выпустил электронный сборник статей, он выложен на сайте учреждения, сообщает ИА "ВологдаРегион".