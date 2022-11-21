Дед Мороз может получить полис ОСАГО на свои сани за символическую сумму

Страховщики сосчитали, во сколько обошелся бы полис обязательного страхования автогражданской ответственности на сани Российского Деда Мороза. Напомним, волшебник ежегодно отправляется в большое новогоднее путешествие. И поэтому - неплохо бы подстраховаться.

Он бы стоил 636 рублей, сообщает журнал «За рулем». При расчете учитывался стандартный перечень обстоятельств: место регистрации саней, их мощность, а также количество ДТП и водителей.

Базовый тариф для Деда Мороза составил бы 1646 рублей. С учетом понижающего коэффициента территории (исходя из того, что сани зарегистрированы в Великом Устюге Вологодской области), коэффициента возраст-стаж (для такого опытного водителя он составляет 0,83), мощности двигателя (ее оценили в 90 л. с., каждую волшебную лошадку в тройке Деда Мороза приравняли к 30 обычным), сани были бы под страховой защитой за смешные деньги.

А вот Снегурочку включать в полис не рекомендуется: молодость и неопытность водителя увеличат стоимость до 20252 рублей, сообщает ИА "ВологдаРегион".

Кстати, этим летом вологодские мотоциклисты с большим трудом могли получить полис ОСАГО на свою технику. Сайты при подобном запросе сразу начинали косить под дурачка, в страховых конторах массово зависали компьютеры. Мотоциклисты были вынуждены собирать пакет бумажных документов и направлять почтой в головные офисы страховых контор, либо переплачивать посредникам. "А вот дедушке повезло", - пишут мотоциклисты в комментариях к новости.