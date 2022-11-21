В Вологодской области 291 малыш появился благодаря ЭКО

В Вологодской области 291 ребенок родился благодаря ЭКО. Всего за 2022 год в области выдано 975 направлений на процедуру экстракорпорального оплодотворения. В 2023 году количество направлений на ЭКО снижаться не будет, сообщает департамент здравоохранения региона.

"При диагнозе бесплодие пары обращаются в перинатальный центр областной клинической больницы для постановки в очередь. Ведется регистр и лист ожидания пациентов. В лист ожидания включают пациентов с первичным выявленным бесплодием и повторно включенных в лист ожидания. Воспользоваться процедурой ЭКО по квоте можно в одной из семи клиник в области и за ее пределами", — сообщают в областном департаменте здравоохранения.