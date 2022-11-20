Вологжане поздравили Деда Мороза через социальных сети

А это - постарались дети из Череповца, участники программы "Дорога к дому".

Вологжане поздравили Деда Мороза через соцсети. 18 ноября, волшебник отметил день рождения. В соцсетях появились фотографии детских рисунков, новогодних поделок или процесса подготовки к празднику, а также видеоролики со стихами и пожеланиями. Чтобы Российский Дед Мороз увидел поздравления вологжан, в конце поста поставлен хештег #сднемрожденияДедушкаМороз35.

В акции участвовали городские и областные организации, школы, библиотеки, ведомства и местные жители. Одним из первых вологодского волшебника поздравил начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

«Дорогой Дедушка Мороз! Ты приносишь столько радости и волшебства в этот мир, ежедневно даришь сказку детям и взрослым. Желаем тебе крепкого здоровья, всегда оставаться бодрым и энергичным и продолжать дарить нам уверенность в том, что чудо существует!» — написал Владимир Осиповский.