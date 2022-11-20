В Вологде появятся первые шесть карманных парков

В Вологде появятся «карманные парки». Это шесть территорий, где раньше были ветхие аварийные дома. Как рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов ВКонтакте, «карманный парк» - новый тренд точечного благоустройства города. Небольшие зеленые зоны появятся на небольших пространствах: на пустыре, между двумя близко стоящими зданиями, образуя своеобразный «карман». Адреса первых шести уже определены. Вот что пищет мэр: «На месте расселенных домов мы не будем строить что-то ещё, а создадим зелёные зоны. Расположатся они по адресам Зосимовская, 81, Карла Маркса, 60, Сухонская 13, Пионерская, 14, Октябрьская, 59, Мира, 25. Эскизы разработают студенты кафедры архитектуры и градостроительства ВоГУ под кураторством архитекторов Лаборатории городской среды. Принять участие в преобразование пространства может и бизнес».