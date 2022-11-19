Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 20:49

Великий Устюг стал красивым городом и об этом свидетельствует памятный знак

Он вошел в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России
Иван Чухнин

Великий Устюг стал красивым городком - теперь официально. Райцентр был включен в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

Такой подарок Великому Устюгу был сделан в день рождения Деда Мороза, который отмечался 18 ноября.

В честь вхождения Великого Устюга в состав Ассоциации самых красивых деревень и городков на Набережной районного центра был открыт памятный знак.

Как рассказывает глава Великоустюгского района Александр Кузьмин, «Соглашение об этом сегодня в рамках Стратегической сессии пописали с Президентом российской Ассоциации Андреем Мерзловым. Это сотрудничество открывает перед нами новые пути развития внутреннего туризма. Кстати, предложение о присвоении нашему городу статуса одного из самых красивых в стране высказал французский эксперт Ассоциации Жак Рагон. Три года назад он инкогнито побывал в Великом Устюге и восхитился красотами русского севера».