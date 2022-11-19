Вологжане показали свою спектакли в Брянске

В Вологду приехали «Щелкунчик» и «Три мушкетера» из Брянска. Брянский Театр юного зрителя приехал в Вологду на гастроли. Они продлятся с 16 по 19 ноября. Одновременно вологжане уехали в Брянске. Мероприятия организованы по программе «Большие гастроли». Благодаря проекту Минкультуры зрители регионов могут посмотреть лучшие постановки страны.

Гости из Брянска привезли «Щелкунчик и Мышиный король», поставленный по всемирно известной сказке классика немецкого романтизма Эрнста Гофмана.

Этот спектакль идет на брянской сцене почти 30 лет, его премьера состоялась 24 декабря 1993 года.

Кстати, третий сезон в Брянске ТЮЗ реконструируют, так что труппа выступает на чужих подмостках.

Второй спектакль из Брянска – мюзикл «Три мушкетера» на основе пьесы Марка Розовского по роману Александра Дюма.

Как сообщает cultinfo.ru, артисты Вологодского областного ТЮЗа привезли в Брянск сказку «Анчутка» Будимира Метальникова в постановке Александра Чупина и мелодраму «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона в постановке народного артиста РФ Бориса Гранатова.