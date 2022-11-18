В Соколе, похоже, школьники избивают младшеклассников

В одной из сокольских школ дети играют в жестокую игру - бьют со всей силы. Об этом сообщил один из отцов школьника, обнаруживший на плечах его синяки. Он угрожает тоже прийти в школу с друзьями и сделать школярам ЦОК.

«Хочу обратиться к ученикам девятых классов школы № 3, которые играют в игру «ЦОК» – типа, кто из учеников младших классов испугается, того всем классом бьют со всей силы по плечам. Я говорю как отец одного из учеников, у которого все плечи в синяках: я приеду в школу тоже с друзьями и тоже сделаю вам ЦОК», — написал в группе «Сокольские сплетни» отец одного из избитых ребят.

Вскоре в комментариях появилась реакция администрации учебного заведения:

«Жаль, что о таких случаях мы узнаём из соцсетей. В школе обязательно проведём расследование. Будем признательны, если родители поделятся информацией с классным руководителем ребёнка или администрацией школы».

Вероятно, информацией заинтересуются и правоохранители.