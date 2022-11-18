На Вологодчине хотят продлить программу подъемных для сельских медиков на 2023 год

Депутаты Заксобрания Вологодской области выступили с инициативой продлить закон на 2023 год о выплате подъемных врачам, фельдшерам, акушеркам и медсестрам, приехавшим на работу в сельскую местность.

Деньги планируется выделять на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. Всего за счет выплат хотят привлечь таким образом 35 врачей и 19 медработников.

«Это имеет огромное значение для решения одной из основных задач сферы здравоохранения. Наиболее острый дефицит врачей и фельдшеров наблюдается в сельской местности. Надеюсь, такая мера позволит успешнее решать кадровую проблему, привлечет на село специалистов различного профиля, повысив уровень медицинского обслуживания в городах и поселках», — пояснил депутат Андрей Пулин.

Подъемные для врачей, переехавших в сельские пункты и города с населением до 50 тысяч человек, составят 1 млн рублей, для фельдшеров — 500 тысяч рублей. Для желающих жить и работать на труднодоступных и удаленных территориях предусмотрены выплаты в 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей.