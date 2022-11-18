В Вологде дополнительно осветят 30 пешеходных переходов

В Вологде до конца года установят дополнительную подсветку на 30 пешеходных переходах. Сейчас на улицах монтируют новые опоры освещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Опоры для освещения уже установили на улицах Дальней, Северной, Некрасова, Комсомольской и Трактористов. Сейчас подрядчик проводит монтаж на улице Сергея Преминина. Напомню, что мы выполняем сразу два вида работ: монтируем новые опоры освещения, а также устанавливает светильники на уже существующих опорах», – сообщил и.о. начальника Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

За год в областной столице более 10 тысяч светильников заменили на светодиодные. Энергосберегающие лампы должны помочь сэкономить 50% электроэнергии.